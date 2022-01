Dying Light 2 Stay Human: le versioni PS4 e Xbox One saranno mostrate a gennaio 2022

Techland ha promesso, per voce del suo community manager, che a gennaio 2022 mostrerà le le versioni PS4 e Xbox One di Dying Light 2 Stay Human, la sua nuova fatica in arrivo nei prossimi mesi. In effetti finora del gioco si sono viste solo le versioni per le console di ultima generazione e per PC, ossia quelle migliori.

Ma visto cos'è successo con Cyberpunk 2077, i possessori di console di vecchia generazione hanno ben donde di chiedere di vedere in anticipo i giochi girare sulle loro piattaforme.

Uncy: "In tanti me l'hanno chiesto su Discord, quindi credo che sia giusto riportarlo anche qui: abbiamo in programma di mostrare del gameplay sulle console di vecchia generazione, perché sappiamo quanto è importante per i nostri giocatori. Non posso ancora darvi una data, ma potete attenderlo per gennaio."

L'ultima transizione generazionale è molto più lunga di quelle del passato. Molti continuano a giocare utilizzando le loro vecchie console, vuoi perché le nuove sono difficili da trovare e vuoi perché per ora non c'è fretta di passare alle nuove, soprattutto a causa della quasi totale mancanza di giochi dedicati. Per questo è importante che si conoscano tutte le versioni delle nuove uscite e non solo quelle più belle da vedere.

Per il resto vi ricordiamo che Dying Light 2 Stay Human uscirà il 4 febbraio 2021 su PC, Xbox Series X e S, PS5, PS4, Xbox One e Nintendo Switch (in cloud).