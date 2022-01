Jim Ryan: 17 team sviluppano giochi esclusivi su PS5 e PS4, ricorda il CEO Sony

Durante la presentazione Sony al CES 2022, il CEO e presidente di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha parlato anche dell'attuale situazione dello sviluppo di giochi esclusivi first party per PS4 e PS5, ricordando che ci sono 17 team attualmente impegnati su questi titoli.

Jim Ryan era presente di persona sul palco della presentazione Sony al CES 2022, durante un evento non specificamente dedicato ai videogiochi ma che ha comunque visto PlayStation protagonista, vista la presentazione di PlayStation VR 2 e di Horizon Call of the Mountain per il nuovo visore a realtà virtuale.



Durante tale keynote, Ryan ha fatto anche una breve menzione su 17 team che stanno attualmente sviluppando giochi first party per PS4 e PS5: come visibile dalla foto scattata per l'occasione, possiamo vedere che i team in questione sono i seguenti: