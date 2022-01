Uncharted: ecco il poster ufficiale del film con Tom Holland e Mark Wahlberg

Uncharted, il poster ufficiale del film

Il film di Uncharted ha un poster ufficiale, che come da tradizione mette in evidenza il cast della pellicola: ci sono Tom Holland e Mark Wahlberg, ma anche Antonio Banderas, Sophia Taylor Ali e Tati Gabrielle.

A qualche giorno dal trailer con una scena d'azione completa di Uncharted, vediamo dunque la locandina che dovrebbe accompagnare il film nelle sale cinematografiche, e che anche stavolta ha lasciato perplesse parecchie persone.

Sui social il poster è infatti stato accolto in maniera prevalentemente negativa, finanche sarcastica, e non è la prima volta che succede con questo progetto in particolare.

In realtà quello delle locandine cinematografiche che ripetono sempre gli stessi pattern è un problema ormai ben noto, legato alla necessità di comunicare visivamente elementi generalmente simili, in questo caso un focus sugli attori e sulla componente avventurosa.

L'uscita di Uncharted nelle sale italiane è attesa per il 17 febbraio, un giorno prima rispetto al debutto del film negli USA.