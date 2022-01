Hitman Trilogy annunciato per console e PC, disponibile su Xbox Game Pass al lancio

IO Interactive ha annunciato Hitman Trilogy, una raccolta che include gli ultimi tre episodi della serie con protagonista l'Agente 47. La trilogia sarà disponibile in digitale dal 20 gennaio 2022 per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (Steam ed Epic Games Store). Inoltre sin dal day-one farà parte del catalogo di Xbox e PC Game Pass.

Hitman Trilogy riunisce Hitman 1, Hitman 2 e Hitman 3 in un'unica raccolta, un'occasione sicuramente da non perdere per chi deve ancora provare il brivido di vestire i panni dell'Agente 47. Inoltre l'intera trilogia su PC potrà essere giocata con i visori VR, un'altra delle novità annunciate oggi da IO Interactive.

L'arrivo di Hitman Trilogy, allo stesso tempo segna il debutto di Hitman 3 su Steam con l'inizio dell'Anno 2. Il gioco avrà il pieno supporto ai visori VR e una serie di migliorie tecniche, come Ray Tracing, XeSS e Variable Rate Shading. IO Interactive sta lavorando anche all'integrazione degli Steam Achievement e le Trading Card. Inoltre sarà incluso anche il Trinityy Pack (il bonus pre-order) con tutte le edizioni di Hitman 3 per i primi 30 giorni.

Come accennato in apertura Hitman Trilogy sarà disponibile su Steam, Epic Games Store e gli store digitali di PlayStation e Xbox dal 20 gennaio.