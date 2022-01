Classifica giapponese di inizio gennaio 2022: Switch domina nelle Top10 software e hardware

Famitsu ha condiviso i dati di vendita software (fisici) e hardware del Giappone per l'inizio di gennaio 2022; precisamente, parliamo della settimana che va dal 3 al 9 gennaio. Come potete vedere poco sotto, Nintendo Switch domina in tutte le classifiche.

Ecco la Top 10 dei giochi più venduti in Giappone; tra parentesi le vendite totali ad oggi:

[NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) - 45,874 (771,575) [NSW] Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente (The Pokemon Company, 11/19/21) - 41,354 (2,435,326) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 32,232 (4,356,115) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 32,195 (4,694,959) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 22,110 (2,462,537) [NSW] Big Brain Academy: Sfida tra cervelli (Nintendo, 12/03/21) - 20,747 (212,533) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) - 20,634 (7,137,066) [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) - 18,069 (2,560,615) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) - 17,875 (3,034,374) [NSW] 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) - 10,510 (899,167)

Dei dieci giochi più venduti in Giappone, ben 7 sono di Nintendo, al quale si somma Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, anch'esso esclusiva Switch. Il successo dei titoli della grande N è continuo e non sorprende. Per questa settimana nessuna nuova uscita è entrata in classifica: l'inizio del mese è stato carente di novità di peso, quindi non ne siamo stupiti.

Lucario da Pokémon Diamante Lucente

Ecco invece le vendite hardware, per lo stesso periodo di tempo:

Switch OLED - 79,217 (944,983) Switch - 40,251 (17,838,225) Switch Lite - 29,222 (4,480,910) PlayStation 5 - 8,815 (1,077,994) PlayStation 5 Digital Edition - 1,862 (202,695) New 2DS LL (incluso 2DS) - 609 (1,180,225) Xbox Series X - 185 (73,846) Xbox Series S - 78 (55,598) PlayStation 4 - 15 (7,819,260)

Il nuovo modello di Switch continua la propria corsa verso il milione di unità vendute: in pochi mesi è già vicino ai numeri registrati da PS5 in più di un anno; ovviamente la console Sony è limitata dai problemi di scorte.

Questi risultati non stupiscono, visti anche i dati di vendita del periodo precedente, che vi avevamo riportato qui.