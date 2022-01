Castlevania: Seal of the Eclipse annunciato, è un gioco realizzato dai fan

Castlevania: Seal of the Eclipse è stato annunciato, ma non è quello che pensate. Si tratta di un gioco realizzato da un team di appassionati della saga che riprende l'estetica e le meccaniche dei capitoli classici per NES, pur con qualche accorgimento più moderno. In tutto questo Konami no ha niente a che fare.

Vediamo il filmato di annuncio di Castlevania: Seal of the Eclipse:

Come avete potuto osservare, il gioco presenta meccaniche da platform classiche, ma consente l'utilizzo di più personaggi con caratteristiche diverse, possibilità che si riflette nel design dei livelli. Il filmato mostra anche l'introduzione del gioco, dove viene narrata la storia che fa da sfondo all'azione.

Castlevania: Seal of the Eclipse non ha ancora una data d'uscita ufficiale. Il team di sviluppo ci sta lavorando e dal filmato pare essere in un buonissimo stato. Quantomeno le meccaniche fondamentali sembrano essere state tutte implementate. Per aggiornamenti sullo sviluppo, seguite l'account twitter ufficiale del gioco.

Nemmeno da specificare che, quando sarà disponibile, Castlevania: Seal of the Eclipse sarà completamente gratuito, non avendo gli autori i diritti sul franchise.