Fortnite in beta chiusa su GeForce Now mobile: si potrà giocarlo anche su iOS

Epic Games e Nvidia hanno annunciato che a partire dalla prossima settimana, Fortnite potrà essere giocato tramte GeForce Now in versione beta chiusa su dispositivi mobile. Precisamente, sarà possibile giocare su Android tramite l'app GeForce Now e su iOS tramite il browser web Safari.

In altre parole, dopo lungo tempo, sarà possibile giocare Fortnite su iOS in modo legale. Apple permette l'utilizzo di questo metodo, precisiamo. Ovviamente, non avere un'app nell'App Store è sempre un grande svantaggio per gli editori di Fortnite.

Ricordiamo che GeForce Now è il servizio di game streaming di Nvidia che permette di giocare una serie di giochi in versione cloud, a patto di possederli su altri store supportati (come Steam, Ubisoft Connect, Epic Games Launcher...). Nvidia ha anche comunicato che questa settimana è iniziato il Rolling out per le SHIELD TV. SHIELD Experience 9.0 introduce il sistema operativo Android 11 su tutte le SHIELD TV, compresi i modelli originali del 2015. Si tratta del 27° aggiornamento software rilasciato dalla compagnia.

Infine, Nvidia ci ricorda che da poco è stato reso disponibile l'abbonamento GeForce NOW RTX 3080 che permette di giocare in 4K, HDR e audio Surround 7.1 in streaming.