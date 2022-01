Hitman 3: modalità roguelike Freelancer, ray tracing e nuova mappa in arrivo

Durante la recente livestrem di IO Interactive dedicata all'Anno 2 di Hitman 3, sono state svelate una serie di novità particolarmente interessanti, tra cui spiccano la nuova modalità roguelike Freelancer, la mappa "Rocky" e alcune migliorie per la versione PC.

Come spiegano gli sviluppatori sul sito ufficiale di Hitman, Freelancer è una nuova modalità singleplayer in arrivo su Hitman 3 durante la primavera che introduce elementi roguelike e un rifugio personalizzabile.

Freelancer include una nuova mappa, la "Safehouse dell'Agente 47". Si tratta di uno spazio libero e personalizzabile che sarà alla base delle operazioni del giocatore, con nuove aree che si sbloccheranno avanzando con i progressi. Tramite un hub si possono accedere alle missioni, ognuna delle quali ha degli obiettivi specifici e affrontabili nell'ordine che preferite. Tra un'impresa e l'altra è possibile tornare al rifugio per fare rifornimento di munizioni, cambiare l'equipaggiamento e pianificare l'impresa successiva.

Le missioni della campagna principale sono state rielaborate appositamente per la modalità Freelancer. Per esempio, saranno presenti nuovi NPC in determinate location, che potrebbero aiutarvi o ostacolarvi, nonché elementi inediti come casseforti, nascondigli e persino altri assassini.

Il rifugio dell'Agente 47 nella modalità Freelancer

A differenza della campagna principale di Hitman 3, l'attrezzatura in Freelancer non è persistente. Questo significa che qualsiasi cosa non riporterete al rifugio dopo una missione andrà perso. Inoltre alcuni oggetti, come esplosivi e siringhe avvelenate, dovrete procurarvele da soli, visto che non ci saranno i rifornimenti dall'ICA.

IO interactive inoltre ha annunciato una serie di migliorie in arrivo per la versione PC di Hitman 3, che includono il Ray Tracing. Verrà implementato anche il VRS (Variable Rate Shading) per aumentare le prestazioni del PC e, in collaborazione con Intel, IO Interactive sarà uno dei primi studi di sviluppo al mondo a implementare la tecnologia XeSS.

Inoltre è previsto l'arrivo di una nuova mappa, con nome in codice "Rocky", di cui maggiori dettagli verranno svelati nel prossimo futuro.

Tra le novità annunciate da IO Interactive c'è anche Hitman Trilogy, raccolta che include tutti e tre i giochi della serie e in arrivo su console e PC. La trilogia sarà disponibile anche su Xbox e PC Game Pass.