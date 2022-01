Hitman VR: data di uscita su PC; supporterà tutta la trilogia, ma solo attraverso Hitman 3

IO Interactive ha annunciato che a partire dal 20 gennaio 2022 sarà disponibile Hitman VR su PC. Tutti i possessori di Hitman 3 avranno accesso a questa versione del gioco. La Realtà Virtuale supporterà l'intera trilogia, ma solo se giocata all'interno di Hitman 3. Bisogna quindi possedere il terzo capitolo della saga per poter giocare ai precedenti in versione VR. I dettagli sugli hardware supportati saranno condivisi prossimamente.

Ecco la dichiarazione degli sviluppatori, su Hitman VR:

"Per quanto riguarda la VR, stiamo supportando gli hardware più popolari per offrire la migliore esperienza al maggior numero possibile di giocatori. Il nostro obiettivo è creare il gioco che i giocatori Vr cercano, in termini di interazione e di gameplay - il tutto con lo stile di Hitman e la libertà che il nostro gioco sa offrire."

"Abbiamo incorporato impostazioni specifiche della VR ad alcune delle capacità di Hitman per renderle il più intuitive possibile e naturali durante il gioco. Per esempio, si usano due mani per lanciare gli oggetti; si prende la mira con la sinistra e si "scaglia e si rilascia" con la destra. Sia che si lanci dritto, con un lancio laterale tipo ninja o in qualsiasi altro modo, ci si sentirà soddisfatti.

Combinare l'uso di due mani con la libertà di muovere il corpo in enormi luoghi sandbox è la ricetta perfetta per invogliare alla creatività e al caos. Abbiamo visto i nostri sviluppatori darsi al karate, abbracciare il proprio pugile interiore e anche solo giocare con il modo in cui la nostra IA e il mondo di gioco reagiscono alla ritrovata libertà della VR. Potete dare un'occhiata a una clip di gioco di HITMAN VR su PC registrata dal Senior Game Designer, Eskil Møhl."

Infine, vi segnaliamo che Hitman Trilogy è stato annunciato per console e PC: sarà disponibile su Xbox Game Pass al lancio.