Beat Saber introdurrà un nuovo tipo di blocco: eccone un'immagine

Gli sviluppatori di Beat Saber hanno annunciato che il gioco riceverà un nuovo tipo di blocco, mostrato tramite un'immagine su Twitter, come potete vedere qui sotto. Il nome per ora scelto dall community per questo tipo di blocco è "Sliders".

L'Official Lead Level Creator ha affermato, sempre tramite Twitter, che questo blocco è in lavorazione da oltre 40 mesi. Precisa anche che si tratta di un nuovo tipo di blocco di Beat Saber, non di una conversione di uno dei precedenti. I vecchi livelli, inoltre, non saranno modificati, questo blocco sarà presente solo in nuovi livelli creati appositamente. Inizialmente il team aveva pensato di introdurlo in qualche modo in quelli già disponibili, ma alla fine si è deciso per il contrario.

Come potete vedere dall'immagine, il blocco si divide in "fette", che fanno una curva. Per il momento non ci sono annunci su nuovi livelli o DLC legati a Beat Saber, ma è credibile che questa novità sia solo l'antipasto per nuovi contenuti del 2022.

Beat Saber è dopotutto uno dei giochi di maggior successo su VR, soprattutto su PlayStation Store, dove è il più venduto per la propria categoria, come indicato dalla classifica di vendita ufficiale di Sony.