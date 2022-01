Deep Rock Galactic: 6 milioni di nuovi giocatori grazie a PlayStation Plus

Coffee Stain Publishing ha annunciato che lo sparatutto cooperativo Deep Rock Galactic ha superato quota 10 milioni di giocatori su tutte le piattaforme, di cui più di 6 milioni sono arrivati dopo il lancio delle versioni PS5 e PS4, disponibili gratuitamente per gli abbonati a PlayStation Plus.

Deep Rock Galactic aveva già riscosso un buon successo sulle altre piattaforme. Alla fine dello scorso anno le copie vendute erano circa tre milioni sin dall'early access iniziato nel 2018 e inoltre è stato scaricato oltre un milione di volte dagli abbonati di Xbox Game Pass.

Tramite un comunicato stampa Coffe Stain ha annunciato che dal lancio su PS5 e PS4 avvenuto lo scorso 4 gennaio, Deep Rock Galactic ha accolto più di 6 milioni di nuovi giocatori in una settimana, più che raddoppiando la sua community grazie al PlayStation Plus, dato che per l'appunto è uno dei giochi gratis di gennaio 2022 per gli abbonati.

Deep Rock Galactic è uno sparatutto in prima persona in cui i giocatori vestono i panni di impavidi nani spaziali e dovranno scavare, trivellare e aprire passaggi su pianeti alieni, nel mentre sparando a tutto ciò che si muove, da soli o in compagnia degli amici grazie alla modalità multiplayer cooperativa.

Come riportato nella nostra recensione di Deep Rock Galactic si tratta del "classico titolo che giocato da soli rende una frazione di quanto non faccia in cooperativa. Di fatto l'intero gioco è stato pensato per favorire il gioco di squadra". Da questo punto di vista la scelta di includerlo nel catalogo di Xbox Game Pass e PlayStation Plus potrebbe essere stata una mossa vincente, dato che ha permesso a molti giocatori di fare gruppo e godere al meglio della modalità cooperativa.