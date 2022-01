The Settlers: data d'uscita ufficiale annunciata, dettagli sulla closed beta

Durante un evento di presentazione del gioco, Ubisoft ha svelato la data d'uscita ufficiale di The Settlers: il 17 marzo 2022. Contestualmente ha anche fornito alcuni dettagli relativi alla closed beta, molto più vicina di quanto si potesse pensare.

The Settlers è il reboot di una storica serie di strategici, che sarà lanciato solo su PC. La closed beta si svolgerà tra il 20 e il 24 gennaio 2022 e offrirà i seguenti contenuti:

Una parte del tutorial

Due mappe per la modalità schermaglia

Modalità schermaglia 1v1 e 2v2

Due fazioni selezionabili: Elari e Mari.

Per avere l'accesso alla closed beta di The Settlers, dovete prima registrarvi sul sito ufficiale, scegliendo la vostra piattaforma di riferimento, ossia Ubisoft Connect o Epic Games Store, gli unici due negozi digitali in cui sarà messo in vendita il gioco.

La versione finale sarà molto più ricca di contenuti e comprenderà tre fazioni, una campagna narrativa single player, la possibilità di giocare online 4v4 e la modalità Onslaught, sostanzialmente la modalità schermaglia con la possibilità di personalizzare le partite. Inoltre il gioco avrà un negozio interno in cui sarà possibile acquistare oggetti cosmetici, che non influenzeranno in alcun modo il gameplay.