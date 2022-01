Top 10 dei giochi più venduti in Giappone a fine 2021, Nintendo vince su tutta la linea

Famitsu ha svelato i dati di vendita dei giochi del mercato giapponese per fine 2021: Nintendo vince su tutta la linea, sia in termini software che hardware. Precisamente, i dati fanno riferimento alle vendite intercorse tra il 20 dicembre 2021 e il 2 gennaio 2022.

La Top 10 software giapponese del periodo suddetto è composta nel seguente modo (tra parentesi le vendite totali ad oggi):

[NSW] Pokemon Diamante Lucente / Perla Splendente (The Pokemon Company, 11/19/21) - 231,275 (2,393,972) [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) - 206,145 (725,701) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 104,540 (4,323,883) [NSW] Big Brain Academy: Sfida tra menti (Nintendo, 12/03/21) - 89,970 (191,786) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 83,491 (4,662,764) [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) - 78,350 (2,542,546) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) - 78,311 (7,116,432) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 74,644 (2,440,427) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) - 46,111 (3,016,499) [NSW] Pokemon Spada / Scudo (The Pokemon Company, 11/15/19) - 35,411 (4,277,522)

Come potete vedere, tutta la classifica delle vendite fisiche è dedicata a Nintendo Switch, con i più recente capitoli di Pokémon in cima alla classifica. Fa un ottimo salto in avanti anche Mario Party Superstars e continua il successo di Mario Kart 8 Deluxe. Nel complesso, la classifica è dominata da esclusive first party di Nintendo.

Mario Party Superstars

Per quanto riguarda invece le vendite hardware, per il periodo di riferimento troviamo:

Switch OLED - 190,111 (875,765) Switch - 116,919 (17,797,974) Switch Lite - 86,950 (4,451,688) PlayStation 5 - 62,764 (1,069,179) PlayStation 5 Digital Edition - 9,300 (200,833) Xbox Series S - 1,688 (55,520) Xbox Series X - 471 (73,661) New 2DS XL (incluso 2DS) - 670 (1,179,616) PlayStation 4 - 68 (7,819,245)

Se volete vedere i dati dell'intero 2021 per il mercato giapponese, potete fare riferimento a questa nostra notizia.