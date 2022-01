Apple perde il capo del design dei chip M1 Mac: è stato assunto da Intel

Jeff Wilcox, direttore di Mac System Architecture e responsabile del design dei nuovi chip Apple usati all'interno dei computer Mac, ha annunciato di aver lasciato la compagnia e di essersi unito a Intel.

Wilcox ha condiviso su LinkedIn un post nel quale ha scritto: "Dopo otto anni fantastici ho deciso di lasciare Apple e inseguire una nuova opportunità. È stato un viaggio incredibile e non potrei essere più fiero di tutto quello che abbiamo ottenuto durante questi anni, culminati con la transizione dei Chip Apple con l'M1, M1 Pro e l'M1 Max SOCs". Wilcox ha annunciato di essere entrato a far parte di Intel nel ruolo di responsabile dell'architettura di tutti i SoC per tutti i segmenti della compagnia.

M1 di Apple

Dopo più di una decade passata utilizzando i processori Intel, Apple ha iniziato una transizione verso chip proprietari nel 2020, con Wilcox a supervisionare il processo. La serie di processori M sono una variante della serie A utilizzata negli iPhone e l'iniziale M1, che ha mostrato risultati superiori rispetto a quanto Apple si aspettasse, è bastato a spingere la compagnia a proseguire su tale linea. Nel 2021 sono stati prodotti l'M1 Pro e l'M1 Max.

