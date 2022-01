Intel Alder Lake-H: tutte le informazioni sui processori mobile di dodicesima generazione

Tra gli annunci di maggior rilievo del CES 2022 ci sono senza dubbio i processori Intel di dodicesima generazione per laptop, basati sulla nuova architettura ibrida Alder Lake con cui il produttore hardware, dopo un lungo riposo sugli allori, è tornato a giocare d'anticipo sulla concorrenza. Si tratta infatti della prima architettura x86 ad adottare due tipi di core differenti con l'obiettivo di incrementare la potenza complessiva e garantire un maggiore controllo sui consumi, come già visto accadere con i SoC per l'ambito mobile, in modo da adattarsi tanto ai desktop di fascia estrema quanto ai laptop da gioco o anche agli ultraportatili da lavoro. Va detto che con i processori desktop abbiamo visto comunque consumi non troppo differenti dalle voraci CPU Intel della generazione precedente con conseguenti picchi di temperatura importanti, ma stiamo parlando di processori lasciati liberi di superare ampiamente i valori dichiarati in funzione di frequenze elevate e prestazioni single thread eccezionali. Diversa la questione della serie Alder Lake-H, declinazione per il segmento laptop dell'architettura Alder Lake, che fa leva sulla scalabilità anche per cambiare il rapporto tra P-core ed E-core in favore di questi ultimi, inseguendo un'efficienza decisamente superiore. Ma la nostra panoramica su questi processori, in arrivo su laptop da gioco e professionali nel primo trimestre del 2022, mette in evidenza anche qualche differenza in termini di connettività e presenta un paio di modelli speciali, presumibilmente destinati agli ultraportatili.

Caratteristiche tecniche: l'architettura Alder Lake-H Le principali caratteristiche dei processori Intel Alder Lake-H L'architettura Alder Lake, di cui abbiamo parlato nel dettaglio con le recensioni dell'Intel Core i5-12600K e dell'Intel Core i9-12900K basati sulla famiglia Alder Lake-S, conserva la stragrande maggioranza delle sue caratteristiche nel passaggio al settore laptop, incluso il processo produttivo Intel 7 che all'atto pratico è da 10 nanometri. Vale però la pena ricordare l'utilizzo delle tre connessioni dedicate Compute Fabric, I/O Fabric e Memory Fabric che si sommano alla cache aumentata e al nuovo Intel Thread Director che, implementato a livello hardware, ha un ruolo chiave nel mettere d'accordo le due tipologie di core, principale particolarità della nuova architettura Intel. Questa, infatti, si affida alla combinazione di P-core ad alte prestazioni ed E-core ad alta efficienza per garantire una scalabilità elevata, particolarmente rilevante quando si parla di laptop con i relativi e inevitabili limiti ai consumi. P-core I core ad alte prestazioni, nome in codice Golden Cove, sono quelli principali, sono tutti indipendenti, con 100 GB/s di banda a disposizione, e hanno due compiti. Il primo è quello di raggiungere le frequenze più elevate e garantire il massimo delle prestazioni dove non sono chiamati a lavorare molti core. Garantiscono quindi vantaggi con diversi giochi e con i task che richiedono reattività elevata. Ma sono anche quelli che portano il grosso della potenza bruta nei calcoli orientati alla produttività intensiva, anche grazie all'Hyper-Threading. Di conseguenza consumano parecchio e occupano più spazio, ma sono il motore principale dei nuovi processori Intel. E-core I core ad alta efficienza dei processori Intel Alder Lake, nome in codice Gracemont, sono divisi in cluster da 4 core, ognuno con 100 GB/s di banda a disposizione, e si occupano del lavoro dietro le quinte, occupando spazio inferiore e consumando meno. Ma non sono da sottovalutare. Ognuno promette prestazioni superiori ai core della precedente generazione, nonostante la struttura a cluster e il clock in boost di 3.9 GHz e insieme sono fondamentali per aumentare la potenza complessiva del sistema quando il carico di lavoro richiede molti thread; allo stesso tempo aumentano la reattività del PC, con tutti i vantaggi del caso nel multitasking, occupandosi dei calcoli in background. Intel, comunque, non si è limitata a ridurre i watt rispetto ai modelli desktop. Una delle differenze maggiori dei processori mobile Intel Alder Lake-H rispetto alle controparti desktop Intel Alder Lake-S, è il cambiamento del rapporto tra numero di P-core ed E-core. I modelli di punta dei nuovi processori per laptop Intel si fermano infatti a 6 core e 12 thread, comunque capaci di arrivare a 5.1 GHz, ma conservano gli 8 core ad alta efficienza che giocano un ruolo molto importante nella nuova architettura Intel. Nonostante le frequenze limitate, la cache inferiore e la struttura in cluster, sono infatti più potenti dei corrispettivi Rocket Lake e si occupano sia di aumentare la potenza bruta complessiva del processore, sia di gestire i carichi di lavoro meno impegnativi in modo da lasciare i P-core fermi, con tutti i vantaggi del caso sui consumi, o da lasciarli liberi di lavorare senza interferenze sui carichi di lavoro più impegnativi. Tra l'altro la conta complessiva, che arriva a 14 core e 20 thread per i modelli di punta, è superiore a quella dei processori per laptop della precedente serie Intel. Risulta quindi possibile arrivare a prestazioni superiori senza spingere le CPU all'estremo ed è quello che ci aspettiamo con i laptop da gioco meno caldi e più silenziosi. Anche perché il grosso problema dei processori della serie precedente riguarda proprio le temperature elevate che nei laptop da gioco ci hanno messo di fronte a rumorosità elevate e fenomeni di thermal throttling. Per quanto riguarda le modalità a massime prestazioni dei laptop da gioco enthusiast ci aspettiamo comunque di veder salire termometro e giri delle ventole, ma anche in questo caso dovrebbero esserci miglioramenti sensibili per i dispositivi che guardano a un pubblico sempre più ampio fatto da utenti che ormai sulla stessa macchina giocano, lavorano, studiano, guardano film, creano contenuti e molto altro ancora.

Caratteristiche tecniche: specifiche e connettività Secondo i dati Intel il rapporto tra prestazioni e potenza della serie Intel Alder Lake-H non ha rivali Intel ha lavorato per coprire l'intero ecosistema che conta anche laptop ultrasottili per l'ambito professionale, tablet a basso consumo, computer da usare solo in un ambiente rumoroso o con un enorme paio di cuffie a isolare le orecchie e via dicendo. Troviamo infatti nella line-up due modelli speciali: l'Intel Core i7-12650H e il Core i5-12450H che si accontentano di 4 core ad alta efficienza contro gli 8 di tutti gli altri modelli, e il supporto sia per le memorie DDR4 e DDR5, come per le CPU desktop, sia per le memorie LPDDR4 e LPDDR5, essenziali per una serie di processori che vuole adattarsi a qualsiasi collocazione immaginabile. Non a caso la potenza delle nuove CPU mobile Intel può andare da un minimo di 9 W fino a 125 W, evidenziando ancora una volta la scalabilità elevata dell'architettura Intel Alder Lake. Il base power del processore è di 45 W, con la possibilità di essere spinto fino a 125 W per i laptop di fascia estrema, ma nel caso degli ultraportatili e dei dispositivi compatti troveremo anche le varianti della serie P, con una potenza totale di 28 W, e quelle della serie U, nelle varianti da 15 W e 9 W. Anche la connettività migliora rispetto alla generazione precedente, per quanto risulti castrata rispetto ai processori desktop. I modelli per laptop si accontentano infatti di meno linee PCIe e rinunciano del tutto alle linee PCIe 5.0, comunque sfruttabili solo in determinate condizioni nel caso dei processori desktop. Ma ci sono 8 linee PCIe 4.0 per la GPU, più che sufficienti anche per i modelli di fascia alta, e 8 linee PCIe 4.0 suddivise in due slot per SSD M.2. Questo oltre a 12 linee PCIe 3.0 che dovrebbero coprire la stragrande maggioranza delle esigenze in termini di connettività. Il tutto è condito da uscite video DisplayPort 1.4n e HDMI 2.0b per sfruttare con schermi esterni sia le GPU integrate Intel Xe, a quanto pare fino a 96 Execution Unit, sia le GPU discrete che ad un certo punto includeranno anche i modelli Intel Arc Alchemist. Al momento, comunque, ci sono già oltre 100 modelli in arrivo, alcuni dei quali equipaggiati con le nuove GPU AMD Radeon RX 6000S e con le nuove NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti e RTX 3080 Ti, che includono ultraportatili da gioco ridotti con spessore fino a 16 millimetri, laptop da gioco enthusiast con prestazioni da desktop e modelli di fascia media che speriamo possano abbassare ulteriormente i prezzi per giocare in mobilità senza compromessi. Inoltre diversi modelli finiranno anche nelle linee Essentials per piccole imprese e in quelle Enterprise per grandi imprese, con maggiori garanzie di sicurezza, assistenza e tutto il pacchetto creato per garantire performance stabili a compagnie di ogni genere. In questo caso la lineup si riduce a sei modelli, escludendo i due speciali con solo 4 E-core, ma garantisce comunque un'ampia scelta. Scheda tecnica Intel Alder Lake-H Architettura: Alder Lake-H

Alder Lake-H Processo produttivo: Intel 7 a 10 nanometri Enhanced Superfin

Intel 7 a 10 nanometri Enhanced Superfin Core: fino a 6 P-core ad alte prestazioni con 12 thread, fino 8 core E-core ad alta efficienza

fino a 6 P-core ad alte prestazioni con 12 thread, fino 8 core E-core ad alta efficienza Cache: fino a 24 MB L3

fino a 24 MB L3 Frequenze: boost fino a 5000 MHz

boost fino a 5000 MHz GPU integrata: Intel Xe (96 EU?)

Intel Xe (96 EU?) RAM: fino a 128 GB dual channel / DDR4 3200 MHz - DDR5 4800 MHz / LPDDR4 4267 MHz - LPDDR5 5200 MHz

fino a 128 GB dual channel / DDR4 3200 MHz - DDR5 4800 MHz / LPDDR4 4267 MHz - LPDDR5 5200 MHz Connettività: Wi-Fi 6E e Thunderbolt 4 di serie

Wi-Fi 6E e Thunderbolt 4 di serie Consumi: 42 W Processor Base Power / 125 W Maximum Turbo Power