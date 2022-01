CES 2022: HP annuncia OMEN 45L, il modello di fascia alta dei PC da gioco pre-assemblati

HP ha sfruttato il CES 2022 e l'arrivo dei nuovi processori Intel per arricchire la sua linea di desktop pre-assemblati da gioco con l'HP OMEN 45L, un modello pensato per il gaming di fascia alta. Ma non è l'unica novità visto che la compagnia ha annunciato anche l'arrivo del più modesto OMEN 25L e del Victus by HP 15, un modello che fa parte della nuova linea economica di HP.

Il protagonista degli annunci relativi ai nuovi desktop HP è chiaramente l'OMEN 45L, un desktop da gaming presentato con un modello che preferisce NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti rispetto alla GeForce RTX 3090, rinunciando ai 24 GB di memoria in funzione del prezzo, ma punta al massimo dal punto di vista della CPU, con il nuovo Intel Core i9-12900K montato su scheda madre Z690. Dalla scheda tecnica non è chiaro quali siano le eventuali alternative in termini di CPU e GPU, ma è indubbio che la versione mostrata sia pensata intorno al nuovo processore di punta Intel, abbracciato da un sistema di raffreddamento proprietario OMEN Cryo Chamber che promette 6 gradi in meno rispetto ad altri sistemi AIO e un TDP di 237 watt per garantire la possibilità di tenere tutti i core dell'Intel Core i9-12900K a 4.8 GHz il più a lungo possibile.

Il nuovo OMEN 45L è più alto, più luminoso e più fresco

Passando al contorno, la memoria è DDR4, ma la rinuncia alle DDR5 non dovrebbe comportare grosse differenze prestazionali e parliamo di moduli decisamente veloci: 3733 MHz. Inoltre le specifiche riportano solo 1 TB di storage SSD, ma le possibilità di upgrade non mancano. Risulta infatti possibile montare un raffreddamento ad aria della CPU con altezza 170 millimetri e alimentatori fino a 200 mm, anche se il sistema è tarato per l'opzione pre-installata da 800 W 80+ Gold. Tutto questo, comunque, vale anche per l'OMEN 40L, identico anche per la dotazione di slot di espansione.

La maggiore altezza del 45L ha permesso di creare uno scomparto dedicato per radiatori fino a 360 mm nella parte alta del case, oltre a fare spazio ad una ventola opzionale per un totale di 7 ventole installabili. Tra l'altro questo desktop è disponibile anche nella versione solo case laddove diventano ancor più rilevanti l'accesso all'hardware da tre lati, gli slot con montaggio senza bisogno di attrezzi e le chiusure a scatto per i pannelli laterali nascoste dietro la cornice frontale per non compromettere il look monolitico dell'OMEN 45L.

Il Victus 15L fa parte della nuova lineup HP che vuole combinare stile e risparmio

Tra le novità HP per i suoi pre-assemblati ci sono anche l'uso di pasta termica Shin-Etsu MicroSI Extreme Thermal Paste, con il 16% di conduttività e il 20% di impedenza in più rispetto a quella usata in precedenza, e un paio di modelli budget. Il primo è l'HP OMEN 25L ed è pensato per ospitare al massimo un Intel Core i7-12700, una CPU AMD Ryzen 5 o un'APU AMD Ryzen 7, ma non rinuncia alle nuove opzioni di raffreddamento che includono un AIO a liquido con illuminazione RGB o un nuovo dissipatore ad aria con doppio heatpipe. Il secondo invece è il Victus 15L by HP e fa parte del nuovo marchio che prevede le stesse opzioni di OMEN 25L per la CPU, ma risulta limitato in quanto a GPU, con il solo supporto della GeForce RTX 3060 Ti o della Radeon RX 6600 XT.

Scheda tecnica HP OMEN 45L