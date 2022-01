CES 2022: HP annuncia OMEN 27u, un monitor 4K con refresh 144 Hz e certificazione console

Uno degli annunci più interessanti del CES 2022 riguarda l'HP OMEN 27u, un monitor da gioco 4K con refresh 144 Hz che promette gaming di alto livello, sia su console che su PC, grazie a un pannello IPS Oxide da 1 millisecondo di tempo di risposta, in modalità overdrive, e gamma DCI-P3 del 95%.

Per il suo primo monitor 4K ad alto refresh, HP ha deciso di fare le cose in grande con un 27 pollici che non può garantire il contrasto di altre tipologie di schermo, accontentandosi tra l'altro dell'HDR 400, ma promette un'esperienza in gioco di alto livello grazie al pannello IPS Oxide di ultima generazione calibrato con oltre 400 test per raggiungere una copertura dello spazio di colore DCI-P3 del 95% con un Delta E inferiore a 2. Il tutto condito da filtro per la luce blu hardware HP Eye Ease che promette piena protezione per gli occhi senza alterare contrasto e colori.

Cornici sottili su tutti e quattro i lati per il monitor HP OMEN 27u

Passando alla connettività troviamo HDMI 2.1 da 120 Hz, DisplayPort da 144 Hz e Adaptive Sync con compatibilità per le GPU NVIDIA e AMD, in quest'ultimo caso con FreeSync Premium Pro HDR. Caratteristiche che lo rendono ideale per qualsivoglia PC di fascia alta ed estrema, per Xbox Series X|S e per PS5, anche se la console Sony è ancora mancante di Variable Refresh Rate. Per verificare il perfetto funzionamento con le console, Nintendo Switch incluso, HP ha effettuato oltre 140 test per assicurare la compatibilità del monitor e non si è tirata indietro neanche nel venire incontro a chi preferisce giocare o guardare film senza cuffie. L'OMEN 27u è infatti il primo della serie a montare degli altoparlanti, tra l'altro più potenti della media e orientati verso il basso, in modo da offrire un audio più corposo.

Il retro dell'HP OMEN 27u

Parlando di extra e di design, troviamo infine HUB USB con una porta USB-C e due porte USB-A, cornici ultrasottili su quattro lati pensate anche per setup a più monitor, aggancio per le cuffie sulla cima del sostegno e il classico rialzo posteriore, funzionale alla ventilazione, che oltre a rendere più facile l'accesso alle porte è valorizzato da una striscia RGB con supporto per il software Light Studio. Non manca nulla a parte il prezzo che speriamo sia comunicato il più presto. D'altronde è una discriminante importante per uno schermo che si preannuncia già essere al vertice della qualità ma presenta alcune, piccole carenze come l'illuminazione ridotta del pannello.

Scheda tecnica HP OMEN 27u