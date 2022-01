CES 2022: HyperX Clutch, annunciato il primo pad da gaming della compagnia per PC e Android

Per il CES 2022 l'offerta HyperX si è rinnovata con l'evoluzione delle periferiche da gioco di punta, ma nel mucchio c'è anche una novità assoluta: l'HyperX Clutch. Questo il nome del primo pad da gioco della compagnia, wireless e pensato sia per il gaming su PC, sia per adattarsi ai dispositivi Android.

Il pad HyperX Clutch è equipaggiato con un cavo da USB-C a USB-A da ben 2.9 metri di lunghezza, ovviamente staccabile, che permette di usarlo con un PC anche in modalità cablata. Inoltre sfoggia un layout Xbox e analogici asimmetrici, cosa che lo rende facilmente utilizzabile e adatto da abbinare al sempre più appetibile servizio Game Pass.

HyperX è pronta a entrare nel mondo dei joypad da gaming con l'HyperX Clutch

Il controller punta molto anche sulla dimensione mobile con un batteria da 19 ore di autonomia, connettività Bluetooth 4.2 e Wi-Fi su canale 2.4 GHz, compatibilità con Android, impugnature con texture in rilievo per aumentare la presa e un aggancio staccabile regolabile da 41 a 86 millimetri per adattarsi a qualsivoglia smartphone. Il tutto disponibile da marzo all'eccellente prezzo di 49,99 dollari.

Scheda tecnica HyperX Clutch