CES 2022: le HyperX Cloud Core cablate si evolvono nel segno del DTS Headphone:X

HyperX, da poco acquisita da HP, ha migliorato la sua intera lineup nel corso del CES 2022 introducendo la versione wireless delle storiche Cloud Alpha, la versione 65% della tastiera HyperX Alloy Origins, il mouse HyperX Pulsefire Haste Wireless e le HyperX Cloud 2 in versione rosa. Ma tra le novità ci sono anche le HyperX Cloud Core, le cuffie base che tornano in campo in una versione più leggera di circa 50 grammi e con supporto per l'audio DTS Headphone:X, già implementato nella versione wireless delle stesse cuffie e in grado di garantire un miglioramento anche dal punto di vista dell'audio spaziale.

La nuova versione delle HyperX Cloud Core, con supporto DTS Headphone:X

In questa nuova iterazione delle cuffie troviamo ancora la classica struttura in alluminio per una maggiore resistenza tattile e bassi migliorati, il copri padiglioni HyperX in memory foam e un microfono staccabile con cancellazione del rumore, certificato sia per Discord, sia per TeamSpeak. Le cuffie saranno disponibili entro fine gennaio a un prezzo leggermente maggiorato, ma comunque ancora molto contenuto: 69.99 dollari.

Scheda tecnica HyperX Cloud Core DTS