CES 2022: HyperX annuncia le cuffie Cloud Alpha Wireless

L'acquisto da parte di HP, concluso il primo giugno del 2021, non ha cambiato le priorità di HyperX, il brand primo in classifica negli Stati Uniti per quanto riguarda le cuffie da gioco, che continua a puntare su padiglioni in metallo e driver a doppia camera per valorizzare i bassi in ottica gaming. Questo design lo ritroviamo anche nelle HyperX Cloud Alpha Wireless, versione senza fili del modello più apprezzato in assoluto nell'offerta della compagnia, annunciate nel corso del CES 2022.

Design migliorato ma fedele all'originale per le HyperX Cloud Alpha Wireless

La struttura rimane in metallo e i padiglioni sono ancora in memory foam, così come il peso rimane pressoché invariato, nonostante l'aggiunta di una batteria da 300 ore di autonomia con ricarica completa in 4 ore e mezza: su carta è la più longeva nell'ambito delle cuffie da gioco. Tra le ottimizzazioni troviamo il design Dual Chambers migliorato, i controlli integrati nel padiglione e l'indicatore di stato a LED per il microfono staccabile. I driver invece restano quelli proprietari HyperX da 50 millimetri mentre il prezzo, ovviamente, sale di parecchio, arrivando a ben 199.99 dollari.

Scheda tecnica HyperX Cloud Alpha Wireless