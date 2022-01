PlayStation VR 2, il visore PS5 sdoganerà davvero la realtà virtuale?

PlayStation VR 2, o quello che sarà il nome ufficiale del nuovo visore PS5, punta a sdoganare davvero la realtà virtuale, ovverosia a offrire un'esperienza da un lato tecnicamente sontuosa e realistica, dall'altro pratica e veloce da utilizzare per conquistare un pubblico mai così ampio.

Come abbiamo scritto nell'editoriale di ieri, la realtà virtuale potrebbe essere la vera vincitrice del 2022 e i dati di vendita di Meta Quest 2 a Natale 2021 sembrano confermare un trend davvero entusiasmante per un mercato che finora è stato fondamentalmente di nicchia.

I motivi del successo dell'ex Oculus Quest 2 (qui la recensione) sono semplici: il visore prodotto dall'azienda di Mark Zuckerberg rappresenta ad oggi il miglior compromesso fra potenza e accessibilità, permette di immergersi in una realtà virtuale tecnicamente convincente ma vanta un prezzo abbordabile.

Inoltre è completamente wireless: un aspetto fondamentale nel momento in cui si punta anche all'utenza casual, a persone che hanno poco tempo da perdere e non possono impiegare diversi minuti solo per effettuare il setup del visore. Meta Quest 2 si indossa e funziona, ssemplicemente.

Meta Quest 2, un tizio tocca un capezzolo virtuale

PSVR2 non potrà contare su di un design senza fili, è vero, ma rispetto all'originale PlayStation VR introdurrà novità sostanziali sul fronte della praticità grazie alla presenza di un unico cavo per l'alimentazione e la trasmissione dei dati, a tutto vantaggio anche del peso che il visore esercita sulla testa.

Chi possiede il primo visore VR di Sony sa bene che fra alimentazione, video, camera, auricolari e box ci si trova a fronteggiare un discreto caos ogni volta che si desidera giocare con un titolo in realtà virtuale, a maggior ragione laddove il dispositivo venga riposto di volta in volta e non rimanga dunque sempre collegato e pronto a essere utilizzato.

PlayStation VR e i suoi cavi

Dopodiché, naturalmente, c'è il discorso relativo alle specifiche tecniche di PlayStation VR 2, definite impressionanti da Digital Foundry sulla base di alcuni rumor che sembrerebbero attendibili e che disegnano il quadro di un prodotto davvero all'avanguardia.

Come riportato alcuni giorni fa, PS VR 2 entrerà a breve in produzione, stando a quanto dichiarato da un analista, e dunque un reveal ufficiale dovrebbe essere imminente: a quel punto capiremo come stanno davvero le cose e quante possibilità ci sono che il nuovo visore totalizzi vendite sostanzialmente superiori rispetto al precedente modello.

Voi che sensazioni avete nei confronti di PlayStation VR 2? Siete fan della realtà virtuale o potreste diventarlo alle giuste condizioni? Riuscirà Sony a lanciare sul mercato un dispositivo non solo potente e pratico ma anche non troppo costoso? Parliamone.