Harry Potter Il Ritorno a Hogwarts: grosso errore scovato nello speciale da James e Oliver Phelps

Con l'inizio del nuovo anno, è stato mandato in onda un nuovo speciale, Harry Potter Il Ritorno a Hogwarts. Si tratta di una reunion degli attori, che hanno raccontato la propria esperienza nel girare i film. Subito dopo la pubblicazione, però, James e Oliver Phelps si sono accorti di un grosso errore.

James e Oliver Phelps, come probabilmente avrete già intuito anche nel caso nel quale non vi ricordiate chi siano, hanno interpretato i gemelli Fred e George Weasley. Durante la reunion hanno avuto il proprio spazio, ovviamente. Il problema è che, nel creare i testi in sovrimpressione, i nomi dei due uomini sono stati invertiti: chiaramente chi se ne è occupato non è stato in grado di riconoscerli.

Il tutto è stato segnalato dagli attori su Instagram, tramite il profilo di Oliver Phelps. Come potete vedere qui sotto, l'attore ha scritto: "Suppongo che dopo tutti gli scherzi nel corso degli anni, qualcuno abbia deciso di prendersi la propria vendetta. È stato fantastico essere parte delle reunion di Harry Potter. Spero che vi godiate Il Ritorno a Hogwarts."

Il messaggio di Phelps è scherzoso e dimostra che non se l'è presa per l'errore della produzione di Harry Potter Il Ritorno a Hogwarts. Va anche detto, però, che non si tratta del primo errore: al posto di una foto di Emma Watson è stata usata una foto di Emma Roberts!

Infine, abbiamo avuto modo di scoprire il motivo ufficiale dell'assenza di J.K. Rowling da Harry Potter Il Ritorno a Hogwarts.