Harry Potter Il ritorno a Hogwarts: una foto di Emma Roberts bambina scambiata per Emma Watson

Alcuni fan hanno notato un errore davvero marchiano in Harry Potter Il ritorno a Hogwarts, ossia la reunion di alcuni degli attori che hanno lavorato alla saga di Harry Potter, tornati sui set dei film, in cui una foto di Emma Roberts da bambina è stata scambiata per una di Emma Watson.

Nello speciale è visibile una scena in cui Emma Watson ricorda il suo passato. L'attrice, che in Harry Potter ha interpretato il ruolo di Hermione, parla mentre sullo schermo viene mostrata una sua foto. Peccato che quella mostrata nello scatto non sia la Watson, ma la Roberts e che quella foto sia stata presa da internet. Era stata la Roberts stessa a condividerla sui social network.

Probabilmente presto la produzione di Harry Potter Il ritorno a Hogwarts modificherà la foto inserendone una di Emma Watson, anche perché così rischia di essere denunciata dalla Roberts. Altrettanto probabile è che la maggior parte degli spettatori non si siano accorti del clamoroso errore e siano completamente indifferenti alla cosa.

Certo, c'è da riflettere sul fatto che prima della pubblicazione, Harry Potter Il ritorno a Hogwarts sarà stato visto da decine di persone, se non centinaia, e nessuno si è accorto dello scambio.