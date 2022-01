Classifica vendite UK: Mario Kart 8 Deluxe spodesta FIFA 22

GFK ha stilato la classifica vendite del mercato retail del Regno Unito della settimana scorsa. Al primo posto troviamo il sempreverde Mario Kart 8 Deluxe, che spodesta FIFA 22 dopo diverse settimane di dominio da parte del gioco di calcio di Electronic Arts. Animal Crossing: New Horizons invece chiude il podio piazzandosi al terzo posto.

Di seguito la top 20 dei giochi più venduti in UK la scorsa settimana:

Mario Kart 8 Deluxe FIFA 22 Animal Crossing: New Horizons Marvel's Spider-Man: Miles Morales Call of Duty: Vanguard Pokémon Diamante Lucente Minecraft per Nintendo Switch Just Dance 2022 Assassin's Creed Valhalla Mario Party Superstars Far Cry 6 Ring Fit Adventure Pokémon Perla Splendente GTA 5 Super Mario 3D World + Bowser's Fury Battlefield 2042 The Legend of Zelda: Breath of the Wild New Super Mario Bros. U Deluxe Riders Republic Marvel's Guardians of the Galaxy

Mario Kart 8 Deluxe, un'immagine tratta dal gioco

I giocatori inglesi si confermano ancora una volta dei grandi appassionati dei giochi Nintendo, con ben dieci titoli nella top 20 dei più venduti nel mercato UK. Mario Kart 8 Deluxe torna in cima alla classifica spodestando FIFA 22, che non vedeva imbattuto il suo dominio sin dalla prima settimana di dicembre 2021. Al terzo posto Animal Crossing: New Horizons a chiudere il podio.

Scivoloni per Battlefield 2042 e Marvel's Guardians of the Galaxy che passano dall'ottava e decima posizione della scorsa settimana, alla sedicesima e ventesima di questa settimana. Lo stesso vale per Call of Duty: Vanguard che abbandona il podio dopo diverse settimane, scendendo direttamente al quinto posto, dietro a Marvel's Spider-Man: Miles Morales.