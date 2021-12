Classifica vendite UK: FIFA 22 è primo, seguito da Call of Duty: Vanguard e Mario Kart 8 Deluxe

GFK ha condiviso la classifica di vendite del mercato retail del Regno Unito della scorsa settimana. Il podio è rimasto invariato, con FIFA 22 in cima alla classifica, seguito da Call of Duty: Vanguard e il sempreverde Mario Kart 8 Deluxe in seconda e terza posizione.

Ecco i dieci giochi più venduti in UK la scorsa settimana (fino al 25 dicembre 2021):

FIFA 22 Call of Duty: Vanguard Mario Kart 8 Deluxe Just Dance 2022 Marvel's Spider-Man: Miles Morales Minecraft (Switch Edition) Animal Crossing: New Horizons Battlefield 2042 Far Cry 6 Marvel's Guardians of the Galaxy

Mario Kart 8 Deluxe, uno dei giochi più venduti in UK la scorsa settimana

Come accennato in apertura, il podio della classifica di vendite del Regno Unito anche nella settimana di Natale è occupato da FIFA 22, Call of Duty: Vanguard e Mario Kart 8 Deluxe. Tuttavia non mancano alcune sorprese nelle restanti posizioni.

Le due new entry della scorsa settimana, Among Us e GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, sono usciti dalla top 10 nel giro di pochi giorni. Anche Pokémon Diamante Lucente, che finora ha macinato numeri di vendita impressionanti, non è più tra i primi dieci. Far Cry 6 e Marvel's Guardians of the Galaxy, invece, rientrano nella top 10 inglese dopo alcune settimane, rispettivamente al nono e decimo posto.