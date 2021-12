Offerte Amazon: monitor Acer da 27 pollici, 144 Hz e speaker integrati

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare uno monitor Acer da 27 pollici e 144 Hz, con speaker integrati. Lo sconto segnalato è di 36.50€, ovvero del 13%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questo monitor Acer è 286.40€. Questo monitor non è mai stato messo in sconto prima sulla piattaforma: questa è la prima offerta proposta e termina con la fine del 2021. È venduto e spedito da Amazon.

Questo monitor da gaming Acer propone un risoluzione full HD a 144 Hz, con over-cloak fino a 165 Hz. Supporta la tecnologia AMD FreeSync Premium che elimina l'effetto screen tearing. Supporta anche l'HDR10 e le tecnologie BlueLightShield e Flickerless di Acer che riducono l'affaticamento della vista. Questo schermo include gli speaker.

Acer Nitro XV270Pbmiiprfx, monitor da gaming

