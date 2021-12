Genshin Impact: armi e personaggi 4 stelle dei banner di Shenhe e Xiao svelati da un leak

Il leaker Lumie potrebbe aver svelato in anticipo le armi rarità cinque stelle dell'Epitome Invocation di Genshin Impact e i personaggi quattro stelle in evidenza con i banner di Shenhe e Xiao che saranno disponibili nella prima fase del ciclo vitale dell'update 2.4.

Come al solito i nuovi banner che si attiveranno con la versione 2.4 dell'action RPG di miHoYo avranno tre personaggi 4 stelle in evidenza, ovvero quelli con una probabilità maggiore di essere ottenuti tramite i "wish". Uno di questi come già sappiamo è Yun Jin, la new entry che sfrutta l'elemento Geo presentata nella diretta di miHoYo la scorsa settimana. Gli altri due, stando alle informazioni condivise da Lumie, saranno Chongyun e Ningguang. Insomma, dei banner a tema Liyue.

Sempre stando alle informazioni condivise dal leaker, le armi rarità 5 stelle dell'Epitome Invocation saranno le due polearm create su misura per Xiao e Shenhe, ovvero la Primordial Jade Winged-Spear e la new entry Calamity Queller. La prima aumenta la statistica attacco mandando a segno dei colpi, mentre la Calamity Queller potenzia i danni elementali e aumenta l'attacco dopo aver utilizzato una Elemental Skill. Questo bonus raddoppia di efficacia quando il personaggio che equipaggia quest'arma è tra le riserve del party.

Vi ricordiamo che la versione 2.4 di Genshin Impact sarà disponibile a partire dal 5 gennaio 2022. Oltre a Shenhe e Yun Jin, tra le novità dell'update troviamo anche la nuova area Enkanomiya, i rerun dei banner di Xiao, Zhongli e Ganyu e tanti eventi.