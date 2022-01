AMD Radeon Super Resolution presentata al CES 2022, è basata su FSR

Radeon Super Resolution (RSR), la nuova tecnologia di upscaling di AMD, è stata presentata dalla compagnia durante la conferenza del CES 2022. Si tratta di una versione driver della tecnologia FSR (FidelityFX Super Resolution).

"Abbiamo preso la nostra tecnologia FSR e l'abbiamo integrata nella prossima versione della suite software Adrenalin", ha affermato Frank Azor di AMD durante il live stream del CES 2022. "Questa nuova funzione si chiama Radeon Super Resolution, e permette di ottenere i benefici di performance di FSR su quasi tutti i giochi che possiedi".

Presentazione di AMD al CES 2022

Secondo AMD, basta attivarla nelle impostazioni del driver Radeon e abbassare la risoluzione nelle impostazioni di gioco, e apparentemente RSR si prenderà cura del resto. Per il momento non abbiamo informazioni su come funzionerà nel dettaglio e non abbiamo modo di vederla in azione.

Possiamo supporre, sulla base di quanto indicato, che si tratti di qualcosa di simile a Nvidia Image Scaling, che similmente funziona lato driver e offre un'alternativa al Deep Learning Super Sampling (DLSS) per i giochi non supportati o con hardware non supportato. NIS non è all'altezza del DLSS, però, quindi presumiamo che lo stesso accadrà con Radeon Super Resolution (RSR).

AMD, durante il CES 2022, ha presentato anche le Ryzen 6000 e la Radeon RX 6500 XT.