Bloodborne, la "remaster" PS1 è pronta, stando alla sviluppatrice

L'edizione rimasterizzata per PS1 di Bloodborne è pronta per essere pubblicata, almeno stando alla sviluppatrice che l'ha realizzata, Lilith Walther. Il gioco è in lavorazione dal 2017 e al lancio vanterà grafica in full HD e framerate non bloccato.

Come potete vedere, la Walther ha anche pubblicato su Twitter alcuni video per mostrare il gioco in azione. In uno possiamo vedere lo scontro con Father Gascoigne, mentre nell'altro con Hunter's Dream.

L'uscita dell'edizione PS1 di Bloodborne, definita remaster dal team di sviluppo per simpatia e naturalmente non avallata in alcun modo da Sony o FromSoftware, che comunque non l'hanno ancora bloccata, bontà loro, sarà lanciata ufficialmente il 31 gennaio 2022, ossia tra meno di un mese, come annunciato a novembre dello scorso anno. Ci sono ancora delle piccole rifiniture da fare, ma il gioco è praticamente pronto. Naturalmente sarà completamente gratuito e girerà su tutti i PC.

Bloodborne è stato originariamente pubblicato nel 2015 per PS4 ed è da allora che in molti chiedono un'edizione rimasterizzata degna del 1997. O forse volevano qualcosa di diverso? Difficile dirlo (si scherza eh, buoni con quelle mazze). Comunque sia vedere dei fan che compiono imprese simili è sempre bello. A questo punto non vediamo l'ora di giocarlo per scoprire se la PS1 è in grado ancora di reggere botta in confronto a PS4.