Harry Potter Il ritorno a Hogwarts: il motivo ufficiale dell'assenza di J.K. Rowling

Nel recente speciale Harry Potter Il Ritorno a Hogwarts, sono apparsi tanti volti noti del mondo di Harry Potter, tra attori e registi. La scrittrice della saga, J.K. Rowling, non è però apparsa. Il motivo ufficiale della sua assenza è ora stato svelato.

Entertainement Weekly spiega cosa è successo: J.K. Rowling era stata invitata allo speciale Harry Potter Il Ritorno a Hogwarts, ma il team della scrittrice ha infine deciso che i precedenti commenti della donna erano più che sufficienti per la reunion. Lo speciale ha incluso alcuni video d'archivio di Rowling dal 2019.

Harry Potter Il Ritorno a Hogwarts

La fonte afferma che i commenti controversi di J.K. Rowling non sono stati presi in considerazione nella decisione finale che ha portato all'assenza della scrittrice da Harry Potter Il Ritorno a Hogwarts. Ovviamente, quanto riportato è il motivo ufficiale: non possiamo sapere se in realtà dietro le quinte vi siano altre motivazioni. Questo è tutto quello che sappiamo attualmente e non possiamo speculare oltre.

Durante Harry Potter Il Ritorno a Hogwarts abbiamo scoperto anche nuovi dettagli sul quanto accaduto a Emma Watson, che per un istante aveva pensato di abbandonare la saga.