NVIDIA presenterà le sue nuove schede video alla GPU Technology Conference 2022: l'evento, che si svolgerà stavolta in presenza, avrà luogo dal 21 al 24 marzo e verrà aperto da una keynote del CEO Jensen Huang.

Fra pochi giorni NVIDIA terrà un evento al CES 2022 in cui probabilmente verranno annunciate nuove GPU come la RTX 3090 Ti, avvistata su di un sito cinese poco tempo fa, ma la conferenza di marzo avrà probabilmente ben altra rilevanza.

Tutto infatti fa pensare che l'azienda utilizzerà quel palcoscenico per rivelare l'architettura Hopper, la prima ad adottare un design MCM (multi-chip module). Parliamo tuttavia di una tecnologia destinata al mercato server e IA, dunque non ai PC da gaming.

Il prossimo step per quanto concerne infatti il mercato consumer sarà l'architettura Ada Lovelace, che farà anch'essa il proprio debutto nel corso del 2022 con la RTX serie 40 ma più avanti.

Sempre a proposito di gaming, è disponibile da un paio di settimane l'abbonamento RTX 3080 su GeForce Now, per un'esperienza in streaming di qualità superiore.