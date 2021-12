NVIDIA: evento annunciato per il CES 2022, novità in ambito gaming

NVIDIA ha annunciato un evento che si svolgerà nell'ambito del CES 2022, per la precisione il 4 gennaio alle 17.00 ora italiana, e in cui verranno annunciate alcune novità legate al mondo del gaming.

Non è chiaro a cosa l'azienda faccia riferimento di preciso, ma se si parla di giochi molto probabilmente possiamo aspettarci la presentazione di nuovi modelli di GPU; come ad esempio la NVIDIA RTX 3090 Ti, avvistata su di un sito cinese alcuni giorni fa ma ancora non ufficializzata.

Sul sito ufficiale del produttore si legge, in relazione alla partecipazione al CES 2022 lato gaming: "Scoprite GeForce RTX, i laptop, le schede video, il cloud gaming e i monitor G-SYNC. Migliorate la vostra esperienza di gioco con tecnologie RTX come ray tracing e DLSS, Reflex, Broadcast e altro."

Sui social l'annuncio dell'evento non è stato accolto con grande entusiasmo, e il motivo è semplice: come abbiamo accennato nel nostro speciale sulla crisi dei semiconduttori, la reperibilità delle RTX serie 30 è limitatissima e i prezzi sono alle stelle.

Nonostante questa situazione, ulteriormente aggravata da miner, bagarini e retailer che se ne approfittano, NVIDIA e gli altri produttori di GPU annunciano puntualmente nuovi modelli che tuttavia neanche fanno in tempo ad arrivare nei negozi e sono già esauriti.

Chissà, magari le novità in ambito gaming a cui si accenna saranno relative alle possibili soluzioni per uscire da questa situazione?