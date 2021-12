NiftyApeNation sta creando un picchiaduro NFT a base di scimmie

NiftyApeNation, creatrice di NFT, ha mostrato il suo picchiaduro a base di scimmie NFT. Nel sito ufficiale, il gioco viene chiamato "Ape Fight Club", ma non è chiaro se si tratti di un nome definitivo.

Nel tweet qui sotto, potete vedere un breve video che mostra il gioco picchiaduro a base di scimmie, possedute dai giocatori sotto forma di NFT. Ogni scimmia dovrebbe essere unica, almeno a livello estetico. Nel tweet viene spiegato che gli NFT di NiftyApeNation sono utili in ambito videoludico, per l'ottenimento di un record mondiale nei giochi picchiaduro e per il metaverso (noto come Ape Island).

L'idea è quindi che i giocatori possono comprare e vendere le scimmie NFT ottenute inizialmente tramite minting. Ogni giocatore possiede "veramente" il personaggio utilizzato all'interno del gioco. Poi rimarrà da vedere se il videogame è divertente e di qualità. Crediamo che un'opera di intrattenimento dovrebbe prima di tutto intrattenerti, più che essere uno spazio dove mettere in mostra un elemento estetico "unico".

Cosa ne pensate? Gli NFT sono oramai ovunque, tra GameStop, Ubisoft e Fractal Discord