Fractal: marketplace per NFT dal co-fondatore di Twitch, "tutti stanno pensando a come usarli"

Il co-fondatore di Twitch - Justin Kan - ha espresso la propria opinione sugli NFT, affermando che tutti gli sviluppatori che conosce sono interessati a realizzare giochi legati attorno ai non-fungible token. Kan ha quindi aperto il proprio marketplace dedicato, che ha chiamato Fractal.

Secondo Kan, la monetizzazione basata su blockchain è solo all'inizio e tutti gli sviluppatori vogliono in un modo o nell'altro sfruttare gli NFT. "Tutti coloro che conosco nel mondo dei videogiochi... se non stanno già lavorando sugli NFT, stanno pensando a come farlo e stanno proponendo idee proprio in questo momento."

Kan ha poi continuato affermando: "Penso vi sia una componente del mercato NFT che è molto speculativa. Ma sono veramente interessato nell'esperienza programmabile che le persone vivranno nel metaverso e nel modo in cui noi possiamo supportarle."

Fractal viene descritto nel seguente modo: "Fractal è un mercato di NFT videoludiche: beni durevoli che ti permettono di fare qualcosa all'interno di un universo di gioco. La nostra missione è quella di creare una piattaforma aperta per il libero scambio di beni digitali. Lo faremo collaborando con le migliori aziende videoludiche che creano NFT e costruendo strumenti che li aiutano a raggiungere i loro clienti su larga scala. Abbiamo in programma un'eccitante linea di lancio che presenteremo presto. Abbiamo collaborato con studi videoludici con una profonda esperienza nella creazione di giochi."

"I giocatori saranno in grado di scoprire, comprare e vendere NFT di gioco su Fractal, sia attraverso un mercato primario (drop iniziale da parte delle aziende di gioco) che un mercato secondario (trading p2p). Alla fine, ci immaginiamo impegnati nella creazione di infrastrutture per casi d'uso emergenti di NFT, come il modello di prestito/borsa di studio in alcuni giochi play-to-earn. Stiamo iniziando con la blockchain Solana, in quanto vediamo che il basso costo e l'alta velocità delle transazioni sono interessanti per i creatori di giochi che vogliono avere un alto numero di asset in-game."

Tra gli ultimi tentativi di promuovere gli NFT è inclusa anche Ubisoft, con Quartz e i Digit.