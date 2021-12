Persona 4 Golden: versioni PS4 e Switch scovate sul sito ufficiale

Persona 4 Golden in versione PS4 e Nintendo Switch è stato scoperto sul sito ufficiale di Atlus e Sega. Ricordiamo che il gioco è attualmente già disponibile in versione PC.

Come potete vedere nei tweet qui sotto, sul sito ufficiale è stata scoperta una "versione 2" della pagina dedicata a Persona 4 Arena Ultimax, il picchiaduro basato su Persona 4 da poco annunciato per PC, PS4 e Switch. Questa ci mostra la "Midnight Channel Collection" per PS4 e Nintendo Switch, la quale contiene Persona 4 Arena Ultimax e Persona 4 Golden.

Viene precisato che una versione archiviata della pagina, risalente a cinque giorni fa, non includeva alcun riferimento a questa versione speciale di Persona 4, quindi si tratta di un'aggiunta recente, che probabilmente non sarebbe dovuta divenire pubblica.

A supportare l'idea dell'arrivo di Persona 4 Golden su PS4 e Switch vi è anche Zippo - noto leaker Nintendo -, che ha pubblicato un nuovo blog nel quale afferma che non solo il quarto capitolo della saga arriverà sulle due console, ma sarà accompagnato anche da una remaster di Persona 3 Portable. Secondo il leaker, entrambi i giochi arriveranno nel corso del 2022: non è però certo di quale dei due arriverà prima.

Atlus ha da tempo confermato di voler realizzare più porting e remaster dei propri giochi e ha confermato l'arrivo di molteplici annunci a tema Persona, in celebrazione del 25° anniversario: molti di questi annunci ancora non sono stati fatti. Per ora sono comunque solo rumor e leak: dovremo attendere l'ufficialità per una conferma o una smentita.