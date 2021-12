Spider-Man: No Way Home, incassi USA superiori agli altri film di supereroi del 2021

Spider-Man: No Way Home ha totalizzato solo negli USA incassi superiori a quelli che tutti gli altri film di supereroi hanno realizzato a livello globale nel corso del 2021: un altro straordinario risultato per la pellicola Sony.

Come sappiamo, Spider-Man: No Way Home ha guadagnato oltre un miliardo di dollari in tutto il mondo, imponendosi come il film di maggior successo durante la pandemia. Ebbene, oltre la metà di questa cifra è stata incassata in patria.

Per la precisione, l'ultimo film della saga con Tom Holland ha racimolato negli USA 516,4 milioni di dollari contro i 501 milioni di Venom: La Furia di Carnage, i 432 milioni di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, i 401 milioni di Eternals e i 379 milioni di Black Widow (recensione).

Risultati straordinari, dicevamo, che sottolineano quanto quest'ultima avventura del Tessiragnatele targato Marvel Cinematic Universe abbia colpito i fan di tutto il mondo: ne abbiamo parlato anche nella recensione di Spider-Man: No Way Home.

Al momento il film ha totalizzato incassi per 1,16 miliardi di dollari, ma non è ancora uscito nelle sale cinesi.