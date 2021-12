PS5, quanti giochi sono in sviluppo presso i PlayStation Studios? Lo rivela un leaker

Quanti giochi per PS5 sono attualmente in sviluppo presso i team che fanno parte dei PlayStation Studios? Il leaker Foxy ha rivelato il numero di progetti assegnati a ognuno degli studi first party Sony.



Guerrilla Games = 3 giochi

Insomniac = 3 giochi

Suckerpunch = 2 giochi

Sony Santa Monica = 2 giochi

Naughty Dog = 2 giochi

Bluepoint = 2 giochi

Housemarque = 1 gioco

London Studio = 1 gioco

Sony Bend = 1 gioco

Pixelopus = 1 gioco

Sony San Mateo = 1 gioco

Japan Studio (Asobi) = 1 gioco

PlayStation Studios, un artwork ufficiale

Sappiamo che ovviamente Guerrilla Games sta lavorando a Horizon Forbidden West, in uscita il 18 febbraio, ma non è dato sapere quali siano gli altri due progetti che secondo Foxy sono attualmente in cantiere presso il team di sviluppo.

Per quanto riguarda Insomniac Games, lo studio lavora a Marvel's Spider-Man 2, definito enorme dall'attore di Venom, e a Marvel's Wolverine, presentato a settembre, ma c'è un terzo titolo ancora avvolto dal mistero stando a quanto riportato dal leaker.

Discorso del tutto simile per Santa Monica Studio, che sta realizzando God of War Ragnarok, forse in uscita il 30 settembre 2022, ed eventualmente un secondo gioco di cui però non sappiamo nulla, sempre che l'elenco di Foxy si riveli veritiero.