Roblox, il CEO ha sfruttato una legge per pagare meno tasse come le piccole aziende

Il CEO di Roblox, David Baszucki, è finito sotto i riflettori per aver sfruttato una legge pensata per le piccole aziende al fine di pagare meno tasse. Una norma per le piccole aziende applicata però a una compagnia che vale ad oggi 60 miliardi di dollari.

È di qualche giorno fa la notizia che Roblox ha battuto Activision Blizzard, diventando la compagnia di maggior valore nei videogiochi, ed è dunque doppiamente assurdo che il CEO di una realtà così importante senta il bisogno di utilizzare dei cavilli, per quanto legali, allo scopo di alleggerire le somme da destinare al fisco.

La legge in questione si chiama Qualified Small Business Stock ed è entrata in vigore nel 1993. Ai tempi l'obiettivo del legislatore era quello di consentire a un maggior numero di persone di investire nelle start-up, sschermando determinate cifre rispetto alla tassazione.

Purtroppo negli anni la norma è stata utilizzata per scopi decisamente meno nobili, anche perché è stata scritta male ed è addirittura possibile clonarla fino a dodici volte, passando così l'esenzione ai propri parenti ed amici.

Sono stati fatti dei tentativi per provare a modificare la Qualified Small Business Stock, costata negli ultimi dieci anni qualcosa come 60 miliardi di dollari al fisco americano, e di recente l'amministrazione Biden ha suggerito un taglio di oltre la metà dell'esenzione.