Roblox batte Activision Blizzard, è la compagnia di maggior valore nei videogiochi

Roblox ha battuto infine anche Activision Blizzard, togliendole lo scettro di compagnia di maggior valore nel mercato dei videogiochi, almeno per quanto riguarda il valore di mercato totale calcolato al momento.

Nonostante alcuni problemi emersi nei giorni scorsi, che hanno portato a un'interruzione forzata durata un giorno intero, Roblox Corp. ha visto un impennata notevole nel valore delle proprie azioni, che hanno ottenuto un incremento del 40% nel corso della settimana dopo i report finanziari ufficiali, catapultando il market cap totale della compagnia a 62 miliardi di dollari.

Questo supera ampiamente il valore di mercato totale di Activision Blizzard, che si ferma a "solo" 52 miliardi di dollari in base alle ultime rilevazioni, rendendo dunque Roblox la compagnia di maggior valore tra quelle operanti nell'ambito dei videogiochi.

Call of Duty Vanguard, nell'immagine, non è bastato a evitare il sorpasso di Roblox

Per fare un ulteriore confronto, la terza azienda in questo settore è Electronic Arts, con cui il distacco cresce ulteriormente visto che il suo valore è di 39,7 miliardi secondo i dati aggiornati a questa settimana.

D'altra parte, il valore di mercato di Activision Blizzard ha subito diversi colpi di recente, a causa dei vari problemi legali collegati alla causa contro gli abusi e le discriminazioni portata avanti da alcuni dipendenti e al caos organizzativo derivato, che ha portato anche al posticipo di Diablo 4 e Overwatch 2. Probabilmente, proprio quest'ultima situazione ha determinato il calo nel valore delle azioni.

Tuttavia, l'elemento eccezionale è anche l'accelerazione di Roblox con il suo incremento del 40% in breve tempo. Ricordiamo peraltro che la compagnia è stata quotata in borsa solo dallo scorso marzo e opera peraltro su un unico titolo, che funziona da piattaforma per vari giochi al suo interno.