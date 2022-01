Harry Potter: Watson aveva pensato di abbandonare la saga, nuovi dettagli da "Ritorno a Hogwarts"

Dopo Harry Potter e il Calice di Fuoco, l'attrice di Hermione - Emma Watson - ha considerato l'idea di abbandonare il proprio ruolo nella serie cinematografica. Nuove informazioni a riguardo sono state condivise nel nuovo speciale retrospettivo per il 20° anniversario della saga: Harry Potter: Il Ritorno a Hogwarts.

Il regista dell'Ordine della Fenice David Yates ha detto di essere stato informato quando è stato assunto per dirigere il quarto film che la Watson non era sicura di voler fare un altro film di Harry Potter.

Tom Felton, che interpreta Draco Malfoy, ha detto che la gente non apprezza quanto Watson è stata in grado di fare. "La gente dimentica sicuramente quello che ha affrontato, e con quanta grazia l'ha fatto. [Dan Radcliffe e Rupert Grint] avevano l'un l'altro. Io avevo i miei amici. Mentre Emma non era solo più giovane di noi, era anche da sola", ha detto Felton.

Emma Watson e Tom Felton in Harry Potter Il Ritorno a Hogwarts

La stessa Watson ha detto nello speciale: "Mi sono resa conto che a volte mi sentivo sola".

Anche Radcliffe ha parlato della questione, dicendo che né lui né la Watson o Grint hanno parlato di questi problemi durante la realizzazione dei film semplicemente perché erano molto giovani. "Non ne abbiamo mai parlato durante la realizzazione del film perché eravamo tutti ragazzini. Come ragazzo di 14 anni non mi sarei mai girato verso un altro ragazzo di 14 anni e mai avrei detto: 'Ehi, come va? Va tutto bene?" ha detto Radcliffe.

Alla fine, però, Watson ha proseguito a recitare il proprio ruolo nei film di Harry Potter, e questo grazie in parte al sostegno dei fan delle sue co-star.

Vi ricordiamo che Ritorno a Hogwarts è disponibile su Sky e Now. Potete vederne il più recente trailer qui.