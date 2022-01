Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4, vendite per quasi 9 milioni di copie

Le vendite di Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 hanno quasi raggiunto i 9 milioni di copie: anche in questo caso la notizia arriva da un insider, che tuttavia sembra averla riportata da un messaggio ufficiale poi cancellato.

Neanche il tempo di gioire del successo di Dragon Ball Z: Kakarot, con i suoi 4,5 milioni di copie vendute ed ecco che CyberConnect2 ha messo a segno un altro colpaccio, a conferma del suo talento nel realizzare tie-in di grande qualità per gli appassionati di anime.

Non è dato sapere se nei quasi 9 milioni di copie siano incluse o meno le vendite dell'espansione Road to Boruto, ma si tratta in ogni caso di numeri straordinari.

Naruto rappresenta peraltro un brand storico per il team di Hiroshi Matsuyama: insieme a .hack, l'opera di Masashi Kishimoto è stata la prima che lo studio ha tradotto in videogame nel 2003 con Naruto: Ultimate Ninja.

Nel corso degli anni il lavoro di trasposizione si è fatto man mano più accurato e i giochi della serie Ultimate Ninja Storm ad oggi possono vantare sequenze cinematografiche più spettacolari addirittura dell'anime stesso.