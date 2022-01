CyberConnect2 annuncerà un nuovo gioco a febbraio 2022, sono gli autori di Dragon Ball Z Kakarot

Tramite un nuovo video ufficiale in lingua giapponese, CyberConnect2 ha svelato che per febbraio 2022 è previsto l'annuncio di un nuovo gioco, di cui per ora non sappiamo assolutamente nulla.

L'informazione è stata condivisa da PS360HD2 tramite Twitter, che ha tradotto il video giapponese della compagnia. Il CEO di CyberConnect2 non ha purtroppo svelato alcun dettaglio riguardo a questo nuovo videogioco: ha solo detto che l'annuncio sarà a febbraio 2022.

Detto ciò, crediamo che CyberConnect2 lavorerà ancora una volta su un gioco basato su un anime di successo. Ricordiamo che CyberConnect2 è l'autore di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles, Dragon Ball Z Kakarot, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm, JoJo's Bizarre Adventure: Eye of Heaven e non solo. Da tempo è sinonimo di tie-in basati su anime.

Al tempo stesso, il team è anche al lavoro su due giochi. Cecile (PC, Switch, PS4 e Xbox One) e Tokyo Ogre Gate (PC, Switch, PS4 e Xbox One). Sono entrambi giochi d'azione in sviluppo da tempo di cui si sono perse le tracce. In teoria, l'annuncio non dovrebbe essere legato a questi due titoli, in quanto si parla di "nuovo gioco".