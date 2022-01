Halo e Beyonce, ecco le musiche scelte per il capodanno di Seattle

Halo e Beyonce sono stati i protagonisti del capodanno di Seattle: gli organizzatori dell'evento hanno scelto il tema musicale della serie Microsoft e il brano della celebre cantante per salutare l'arrivo del 2022.

Potrebbe trattarsi tanto di un'iniziativa spontanea quanto di una sponsorizzazione per promuovere il lancio di Halo Infinite, premiato come gioco dell'anno da Game Informer e accolto in generale con grande entusiasmo, tanto nella componente multiplayer free-to-play quanto nella campagna single player.

Ad ogni modo, come si può vedere nel video qui sotto, il risultato è davvero emozionante: l'iconica Space Needle è stata illuminata nella notte mentre risuonava il tema di Halo, per poi esplodere in mille fuochi d'artificio allo scadere della mezzanotte e passare al brano "Halo" di Beyonce.

Xbox e la serie Halo sono particolarmente conosciuti negli USA e la scelta di Seattle appare dunque perfettamente sensata, nonché adatta alla futuristica location che è diventata nel corso degli anni il più famoso simbolo della città.

Qualora le celebrazioni in questione vi abbiano fatto venir voglia di accendere PC o Xbox e immergervi nell'esperienza dell'ultimo episodio della serie targata 343 Industries, assicuratevi di aver letto la nostra recensione di Halo Infinite.