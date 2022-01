Call of Duty Vanguard: update risolve problemi del multiplayer e della modalità Zombie

Sledgehammer Games ha pubblicato un nuovo update di Call of Duty: Vanguard, che include una serie di nuove correzioni per i bug per le modalità Multiplayer e Zombie. Sono poi stati inseriti dei bilanciamenti delle armi.

Prima di tutto vediamo le correzioni alla modalità multigiocatore, precisamente la correzione ai bug:

(Armi) - I colpi lunghi ora contano quando si ottengono attraverso il danno dei proiettili incendiari nel tempo

(Armi) - Quando si visualizza in anteprima il fucile a pompa dopo aver sbloccato le sfide in multiplayer, il fucile a pompa mostra i dettagli della sfida

(Armi) - Corretto un comportamento indesiderato con Buck and Slug, che portava i giocatori a ottenere bonus ai colpi alla testa quando si sparava agli arti

(Perks) - I giocatori con il Perk Fortificato non sono più immuni a qualsiasi danno da fuoco, compresi Flamenaut e Granata Incendiaria

(Serie di uccisioni) - Risolto un problema per cui alcuni giocatori non mantenevano le loro Killstreak tra un round e l'altro

(Serie di uccisioni) - Gli utenti non possono più ottenere munizioni infinite con l'exploit del bug delle Killstreak

Un soldato con un fucile in mano in Call of Duty Vanguard

Sono state corrette le CDL nel seguente modo:

Il timer di inizio partita è ora di 30 secondi

Rimosso FMJ dalla lista delle restrizioni

Ritardo di Respawn impostato a 3,5 secondi

Il ritardo del delay del respawn dopo un suicidio è impostato a 4,5 secondi

Aggiunte granate incendiarie alla lista delle restrizioni

Aggiunto Bombing Run alla lista delle restrizioni

Tutte le Killstreak, tranne Artillery Strike e Cruise Missile, sono limitati e non possono essere usati nelle partite classificate

Infine, ecco le correzioni per la modalità Zombie di Call of Duty Vanguard: