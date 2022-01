Disney Plus ha cambiato l'ordine dei film Marvel: Black Widow e Black Panther si invertono

Disney Plus ha modificato l'ordine dei film Marvel. Precisamente, sono stati invertiti Black Widow e Black Panther. Si tratta di una modifica minore, ma per alcuni fan della saga potrebbe essere importante.

Disney Plus, come segnalato dalla fonte, propone una lista dei film Marvel in ordine cronologico narrativo. Ora, Black Panther viene posizionato dopo Black Widow. Entrambi i film sono posizionati tra Captain America Civil War e Avengers Infinity War. Secondo Disney Plus, Black Panther finisce in un momento successivo a Black Widow.

Black Panther

La verità è che i due film sono praticamente contemporanei e sapere nel dettaglio quale finisce dopo l'altro non fa praticamente alcuna differenza. Inoltre, Black Widow è uscito quattro anni dopo Black Panther, quindi ha molto più senso vederlo dopo, anche perché prepara ad alcuni eventi legati a Hawkeye, la serie Marvel di Disney Plus.

Per Disney e Marvel, il problema più grande è la pirateria, resa più semplice da Disney Plus. Ad esempio, la pirateria ha causato $600 milioni di non guadagni per Disney con Black Widow.