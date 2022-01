The Batman: la durata del film sarà di quasi tre ore, vicina ad Avengers: Endgame

The Batman avrà una durata di quasi tre ore, per la precisione due ore e cinquantacinque minuti che includono otto minuti di titoli di coda e si avvicinano parecchio alle tre ore e un minuto di Avengers: Endgame.

Presentato ieri con il trailer ufficiale in italiano e la sinossi della storia, The Batman sarà dunque il film più lungo di sempre dedicato al Cavaliere Oscuro, e la speranza ovviamente è che il regista Matt Reeves abbia sfruttato al meglio il minutaggio per portare sul grande schermo la sua visione del personaggio.

Le differenze rispetto ai precedenti Batman sono parecchie, a cominciare dal design del costume che sembra rifarsi a quello visto nell'opera Batman: Gotham by Gaslight, in cui l'eroe è dotato di una sorta di "colletto".

Stavolta nel ruolo di Bruce Wayne troveremo Robert Pattinson, la star di Twilight, mentre nei panni di Catwoman ci sarà Zoe Kravitz. I villain saranno invece interpretati da Paul Dano (L'Enigmista) e Colin Farrell (Il Pinguino).

L'uscita di The Batman nelle sale cinematografiche italiane è fissata al 3 marzo, un giorno prima rispetto al debutto del film negli USA.