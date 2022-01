La mia amica Peppa Pig arriva su PS5 e Xbox Series X|S, i DLC saranno annunciati a marzo

Dopo tanti rumor e voci di corridoio, ecco la notizia che tutti stavano aspettando: Bandai Namco ha pubblicato l'aggiornamento gratuito che consentirà a La mia amica Peppa Pig di sfruttare pienamente l'hardware di PS5 e Xbox Series X|S. Non solo, per l'occasione sono state pubblicate nuove immagini in altissima risoluzione e persino che i primi DLC saranno annunciati a marzo.

I tanti fan della piccola Peppa saranno al settimo cielo: Outright Games ha deciso di realizzare tutti i loro sogni. A partire da oggi, infatti, il gioco è disponibile nativamente su PS5 e Xbox Series X|S e non più solo attraverso la retrocompatibilità. Questo vuol dire che il gioco sarà in grado di sfruttare al massimo le console di nuova generazione per offrire tempi di caricamento più veloci e risoluzione e framerate più alti. L'aggiornamento sarà gratuito per tutti coloro che possiedono già il gioco. Ecco qualche immagine della versione next-gen:

Come abbiamo scritto nella recensione de La mia amica Peppa Pig, il gioco di Outright Games è perfetto per tutti i più piccoli, grazie a un ritmo compassato e all'ottimo adattamento in italiano. A marzo 2022, inoltre, gli sviluppatori annunceranno i primi DLC del gioco, in modo da espandere ulteriormente l'esperienza.

Sono in tante testate che hanno apprezzato il gioco, come è possibile vedere dall'Accolade trailer:

Voi cosa farete? Rigiocherete a La mia amica Peppa Pig per godere di tutti i nuovi avanzamenti tecnologici?