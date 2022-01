Squid Game 2 è ufficiale, Netflix conferma la seconda stagione della serie TV

Squid Game 2, ovvero la Stagione 2 della serie TV diventata in breve tempo un fenomeno globale, è stata confermata in via ufficiale anche da Netflix, non proprio con una presentazione al pubblico ma con un'affermazione molto chiara da parte del CEO della compagnia.

Se ne parla ormai da tempo, tanto da essere stata presa come una certezza, ma ancora mancava un'affermazione precisa da parte della stessa Netflix su Squid Game: Stagione 2, e questa è arrivata di recente, durante un'intervista a Ted Sarandos, co-CEO e Chief Content Officer del servizio di streaming video, il quale alla domanda sulla possibilità di vedere una seconda stagione di Squid Game ha risposto "Sì, assolutamente! L'universo di Squid Game è appena iniziato".

D'altra parte, i lavori su Squid Game 2 erano stati già confermati dal creatore e regista della serie, Hwang Dong-hyuk, il mese scorso. Non solo, sembra che Netflix e l'autore siano già in trattativa anche per la terza stagione, dunque ci sono chiare possibilità che il franchise diventi un elemento di punta per il servizio di streaming video nei prossimi anni.

D'altra parte, si tratta di una serie TV in grado di attirare 111 milioni di utenti in soli 17 giorni dal lancio e di vincere tre Golden Globe e vari altri riconoscimenti, diventata in breve tempo un vero e proprio fenomeno di massa in grado di influenzare la cultura pop contemporanea.