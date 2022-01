Hitman Trilogy: utenti furiosi su prezzo e problemi in VR, subReddit chiuso per tossicità

Hitman Trilogy è disponibile da ieri, insieme a un sostanzioso aggiornamento a Hitman 3 con l'arrivo dei contenuti dello Year 2 e il lancio su Steam, ma a quanto pare la community non ha reagito bene alle novità, con utenti furiosi per varie questioni che spaziano dal prezzo dei giochi all'implementazione carente della VR, tanto da far chiudere il subReddit per eccessiva tossicità raggiunta.

Entrambe le polemiche arrivano soprattutto dagli utenti PC: la questione della VR è essenzialmente tecnica e dovrebbe essere aggiustata con un po' di lavoro da parte degli sviluppatori: sembra infatti che l'implementazione del supporto ai visori VR su PC sia rimasta ampiamente legata a quella prevista per PS4, dunque con la mappatura dei controlli legata all'uso di DualShock 4 e PlayStation VR. Questo fa sì che vi siano diverse limitazioni nella versione PC come tracciamento del movimento e nell'uso delle mani libere.



Oltre ai problemi legati al riconoscimento dei movimenti e al sistema di controllo, si registrano anche diversi bug e in generale alcuni comportamenti fastidiosi dell'inquadratura e del personaggio principale in modalità VR su PC, facendo emergere diverse proteste al riguardo. Tuttavia, sembra che le polemiche maggiori siano scaturite dalla gestione dei prezzi di Hitman Trilogy e Hitman 3.

Le varie edizioni sono arrivate ieri su Steam, tutte a prezzo pieno nonostante si tratti di un ritardo di un anno rispetto al lancio originale su Epic Games Store. Il pacchetto onnicomprensivo della Trilogy costa attualmente 99,99 euro su Steam, mentre Hitman 3 Deluxe Edition va sugli 89,99 euro, prezzi che l'utenza giudica troppo alti per un titolo che arriva comunque a un anno di distanza dal lancio originale e che, oltretutto, si trova disponibile anche nel catalogo di Xbox Game Pass. L'insieme delle questioni ha generato talmente tanto trambusto da far scaturire i comportamenti tossici che sempre più spesso vediamo dilagare presso social media e canali dedicati, costringendo i moderatori a chiudere momentaneamente il subReddit dedicato a Hitman.