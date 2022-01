Rainbow Six Extraction, Hitman Trilogy, Death's Door e altri su Xbox Game Pass da oggi

Ricordiamo l'arrivo di una bella mandata di giochi nel catalogo di Xbox Game Pass da oggi, 20 gennaio 2022, visto che si tratta di un aggiornamento veramente di rilievo: Rainbow Six Extraction, Hitman Trilogy, Death's Door, Windjammers 2 e altri arrivano tutti insieme all'interno della collezione di giochi accessibili liberamente dagli abbonati al servizio Microsoft.

Come abbiamo riferito riportando in maniera completa i nuovi giochi di gennaio 2022 annunciati, questo mese si conferma decisamente ricco di novità.

Da oggi, gli abbonati a Game Pass hanno libero accesso a Rainbow Six Extraction, nuovo gioco Ubisoft lanciato al day one direttamente nel catalogo. Potete scaricarlo a questo indirizzo su Xbox Store, disponibile su console, PC e cloud.

Altra novità è Hitman Trilogy (cloud, console e PC), ovvero la raccolta completa comprensiva dell'intera nuova trilogia di Hitman da parte di IO Interactive, che può essere scaricata gratuitamente (ovviamente "coi soldi") dagli abbonati a Xbox Game Pass. Altra aggiunta odierna di notevole interesse è Windjammers 2, anche questo lanciato al day one in catalogo e di cui abbiamo pubblicato la recensione proprio oggi, scaricabile a questo indirizzo.

Da non lasciarsi scappare, nel caso non si sia già acquistato in precedenza, anche il download di Death's Door, disponibile da oggi su Game Pass e rintracciabile su questa pagina dell'Xbox Store per quanto riguarda la versione console, disponibile anche su cloud e PC, che potete conoscere meglio leggendo la nostra recensione.

A questi titoli si aggiungono poi il folle Pupperazzi e Tom Clancy's Rainbow Six Siege: Deluxe Edition per PC. Di recente è emerso che Xbox Game Pass è attualmente a quota 25 milioni di abbonati nel mondo.